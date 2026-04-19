Прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Дніпрі обіцяє мешканцям міста переважно хмарну атмосферу з періодичними проясненнями.

Прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Дніпрі свідчить про нестійкі умови протягом усього періоду, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Дніпрі надали на платформі sinoptik.ua.

20 квітня у облцентрі розпочнеться з відносно м’якої температури близько плюс +8 градусів у нічні години, вдень повітря прогріється до +14 градусів.

Наступного дня, 21 квітня, хмарність посилиться, а небо буде затягнуте практично протягом усього дня. Температура дещо знизиться, особливо у вечірні години.

У нічний час прогнозується дощ, який посилиться вранці, але до завершення дня має поступово припинитися.

22 квітня у Дніпрі ранкові години ще будуть відносно ясними, проте вже вдень небо затягнеться хмарами. Увечері хмарність поступово зменшиться.

Температура протягом дня коливатиметься від +6° до +12°, опадів не очікується.

23 квітня у місті протягом усього дня утримається хмарна атмосфера. Сонце з’являтиметься рідко через щільну хмарність. Температура повітря підніметься до +13° вдень, а опадів не прогнозується.

24 квітня хмарність збережеться протягом усього дня. У першій половині доби опадів не очікується, однак у другій половині можливий короткочасний дрібний дощ, який до вечора має припинитися. Температура повітря сягатиме +14°, а вітер посилиться до 3.9 м/с.

25 квітня буде переважно хмарним, із періодичними проясненнями. Удень можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. Температура повітря підніметься до +15°.

26 квітня протягом усього дня збережеться хмарна атмосфера без істотних опадів. Температура повітря підвищиться до +17°.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Дніпрі свідчить про переважання хмарних днів із періодичними дощами.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.