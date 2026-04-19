Графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 20 по 26 квітня охоплять десятки адрес, але обмеження носять плановий характер.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

У Чернігові на період з 20 по 26 квітня заплановано графіки відключення світла, які охоплять лише окремі райони та вулиці міста. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.

20.04.2025 року будуть вимикати електрику з 9 до 17 години в частині Чернігова. Знеструмлять будинки за адресами:

Соснова — 20а

Сосновий — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 10А; 12А

Спортивна — 6; 32; 34; 36; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 36а; 59А

С.Русової — 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 23; 11А; 12а

Степана Носа — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 34; 17а

Танкістів — 14

Тероборони — 40; 42; 44; 46; 46а; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 85; 87; 89; 91; 92; 93; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 137; 138; 138а; 139; 141; 141а; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 155; 159; 52а; 52б; 54а

Черкаська — 3; 5; 6; 8; 10; 1а

Ягідна — 1; 3

21.04.2025 року з 9 до 17 години триватимуть додаткові графіки відключення світла за наступними адресами:

21 Вересня — 17; 18; 19

Васильченка — 1; 2; 3; 4; 10; 12; 14; 16; 3а; 11а; 12а; 12б; 14а

Василя Симоненка — 40; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 64; 50а; 58а; 60а; 60б; 60В; 60Г; 66а

Верені — 2; 4; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 2а; 2б; 2в; 31; 33; 12Б; 13а

Вовчка М. — 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 4а; 4б; 4В; 13а; 19а

Володимирська — 1; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 18; 1а; 1б; 20; 22; 24; 3а; 3Б; 4а; 11а

Героїв Маріуполя — 4; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 2б

Глібова — 2а; 2б

Гонча — 77; 79; 81; 83; 77а; 77б

Гребінки — 53; 55; 57; 59; 61; 63; 89; 90; 91; 92; 94; 96; 89а; 89б; 89в

Григорія Кочура — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 1А; 1б; 1в; 1г; 1д; 1е; 1ж; 1з; 1І; 3а; 8а; 8б; 9а; 14а

Гулака-Артемовського — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 15а; 16а

Дніпровська — 6а; 34а

Елеваторна — 1; 2; 4; 6; 2В; 4б; 8а; 8Б

Євгена Гуцала — 2

22.04.2025 року з 9 до 17 години світло буде відсутнє в будинках, що розташовані на вулицях:

Куренівський — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 24; 24а

Левицького Н. — 16; 18; 20; 21; 24; 26; 27; 28; 29; 18а

Леоніда Могучова — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 1а; 1б; 1в; 1г; 1д; 1ж; 1з; 20; 22; 24; 26; 28; 2а; 2б; 2в; 2г; 2д; 30; 3а; 91

Любецька — 169; 179; 189; 191А

Любомира Боднарука — 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 2а; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53; 57; 59; 11А; 13а; 19А; 19б; 19В; 19д; 21а; 22а; 24А; 30А; 32а; 37а; 49а

23.04.2025 року з 9 до 17 години триватимуть вимкнення тільки в будинках, що знаходяться за адресами:

Євгена Гуцала — 2

Заньковецької — 34; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 50; 52; 58; 60; 62; 64; 39а; 39б; 39в; 39г; 39д; 39ж; 39з; 39к; 39л; 45А

Київська — 13; 21; 26; 28; 32; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 94; 96; 26а; 47А; 63А; 67а; 71а; 84а

Київський — 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 8а.

