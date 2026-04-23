Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області періодично надають разом з іншими видами гуманітарної допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області видають у межах гуманітарних ініціатив, які активізуються після надзвичайних подій та обстрілів, повідомляє Politeka.

Допомогу організовують благодійні структури та волонтери, які реагують на потреби мешканців і переселенців у регіоні.

Зокрема, одне з останніх повідомлень оприлюднила Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Після масованої нічної атаки на Чернігів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. На місці подій фахівці оперативно долучилися до ліквідації наслідків та підтримки постраждалих.

Людям передали необхідні речі для першочергового відновлення побуту. Йдеться про будівельні матеріали, зокрема OSB плити та шифер, а також ліхтарі, тарпаулін, спальні набори, ковдри і комплекти для надзвичайних ситуацій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області також входили до складу цієї підтримки.

Набори з продовольством видавали разом з іншими речами першої необхідності, щоб підтримати людей у складний період після обстрілу.

Представники організації наголошують, що подібні видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Чернігівській області не мають постійного графіка і проводяться за потреби.

Обсяги допомоги залежать від наявних ресурсів та масштабу руйнувань, а також від кількості постраждалих.

Саме тому повідомлення про видачі варто відстежувати через офіційні сторінки гуманітарних організацій.

Останні новини України:

