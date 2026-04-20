Прогноз на тиждень з 21 по 27 квітня у Чернігові свідчить про переважно хмарну погоду з періодичними опадами та короткими проясненнями.

Прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 квітня у Чернігові допоможе для місцевих жителів підготуватися до природних примх, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 квітня у Чернігові надали на сайті sinoptik.ua.

21 квітня вночі температура становитиме +2°, вранці знизиться до -2°, після чого вдень підніметься до +8°, а ввечері опуститься до +5°. Протягом усього дня утримається щільна хмарність, опадів не прогнозується.

22 квітня також пройде без істотних опадів. У нічні години очікується близько +1°, вранці +6°, вдень повітря прогріється до +14°, а ввечері знизиться до +8°.

23 квітня принесе зміни. З ранку до вечора небо буде затягнуте хмарами, а в другій половині дня очікується дрібний дощ.

Температура повітря коливатиметься від +5° у нічні години до +8° вдень, з поступовим зниженням до +5° ввечері.

24 квітня знову переважатиме хмарна атмосфера. Вранці небо затягнеться хмарами, які збережуться до кінця дня. Температура становитиме від +1° уночі до +9° вдень, а ввечері близько +5°.

25 квітня погодні умови залишатимуться нестійкими. Уночі можливий дощ, вранці без опадів, а вдень знову очікується дощ, який ближче до вечора поступово слабшатиме.

Температура коливатиметься від +3° до +9° у денні години, із вечірнім зниженням до +5°.

26 квітня буде переважно похмурим днем. Протягом доби збережеться хмарність, а у другій половині дня прогнозується дрібний дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря становитиме від 0° уночі до +10° вдень.

27 квітня погодні умови залишаться схожими на попередній день. Уночі можливі короткі прояснення, але зранку і до вечора переважатиме хмарність.

У другій половині дня очікується слабкий дощ, який припиниться до вечора. Температура коливатиметься від +2° до +10°.



Тож місцевим жителям радять враховуватипрогноз погоди на тиждень з 21 по 27 квітня у Чернігові.

