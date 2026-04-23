Графіки відключення світла будуть тривати у Вінницькій області у зв'язку з плановими профілактичними та ремонтними роботами на 24 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У зв’язку з плановими та профілактичними роботами затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на 24 квітня, які можуть тимчасово впливати на подачу електроенергії в окремих районах міста, тому вимкнення не послабнуть.

З 09:00 до 16:00 години у місті Жмеринка триватимуть додаткові графіки відключення світла. Обмеження будуть діяти в будинках, що розташовані на таких вулицях:

Володимира Винниченка: 20, 42;

Івана Франка: 90;

Льва Толстого: 14;

Медична: 5Г.

З 09:00 до 16:00 години у селі Станіславчик триватимуть вимкнення електрики, проте лише за наступними адресами:

1 Травня: 1;

Андрія Кузьменка: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;

Коцюбинського: 1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;

Молодіжна: 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123;

Польова: 1А, 1Г;

Шкільна: 5, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 506.

З 09:00 до 17:00 години у місті Жмеринка триватимуть додаткові знеструмлення, які торкнуться вулиць:

Алея Графа Гейдена: 1, 2, 3

Архітектора Журавського: 3, 3А, 4А, 4Б, 8, 8Б, 10, 13

Богдана Хмельницького: 2/4, 3, 4, 4А, 5, 5/1, 5/19, 5/2, 5Б, 7, 7/3, 7А, 9, 13, 15, 15А, 17, 18/22, 19, 19А, 20, 21, 24, 26, 28

Бориса Олійника: 6А, 7А, 8, 8/2, 8Б/1, 8Б/3, 10, 10/1, 10/3, 11, 12, 12/2

Валерія Брезденюка: 1, 2, 3, 9, 9/2, 11, 15/1, 17, 19, 20, 27, 57

Володимира Великого: 1, 1/14, 1/22, 1/25, 1А, 3, 3/1, 3/17, 3Б, 5, 5/24, 7, 9

Героїв Крут: 1, 1А, 3, 3/1, 3/3, 3А, 4, 4/1, 4А, 5, 9, 11Г

вулиця Затишна: 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 8, 9, 10, 14

Київська: 1/1, 1/2, 1А, 1А/1, 1А/129, 1А/130, 1А/134, 1А/2, 1Б, 1В, 1Д, 2, 4, 8, 8А, 12, 15А, 15С, 16Б, 18В

Леоніда Полянського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6Б, 6Д, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30А, 31, 32, 32/1, 33, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 45/1, 47, 49, 51, 53

Михайла Грушевського: 1А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15Б, 19, 21

Національна: 1, 1А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 6

Одеська: 1А, 3, 5, 7, 7/3, 9, 9/5А, 11, 13

Соборна: 1, 2, 2/1, 2/14, 2/25, 2/26, 2/27, 7, 9, 10, 11А

Урицького: 15

Центральна: 1, 1/1, 1/19, 1/2, 1/20, 1/25, 1А/1, 2, 4, 6, 6Б, 8, 10, 10/2, 10/4, 27

Яна Бжехви: 12, 14, 14/1

Миру: 1.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.