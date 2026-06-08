Для пенсіонерів, які належать до категорій отримувачів грошової допомоги в Запоріжжі, виплата буде проведена автоматично.

Механізм проведення виплати разової грошової допомоги для пенсіонерів і не лише в Запоріжжі до Дня Незалежності України такий самий, як і торік, повідомляє Politeka.net.



Кабінет Міністрів України визначив порядок та розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. Відповідне рішення закріплено постановою уряду №602 від 13 травня 2026 року, ухваленою на виконання законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Механізм нарахування залишається врегульованим постановою Кабміну №1396 від 27 грудня 2023 року, яка визначає порядок соціальної підтримки ветеранів війни, осіб із особливими трудовими заслугами перед державою та інших категорій громадян, які мають право на відповідні виплати.

Як здійснюватимуть грошову допомогу для пенсіонерів в Запоріжжі

Для пенсіонерів, які належать до категорій отримувачів допомоги, виплата буде проведена автоматично у серпні разом із пенсією. У Пенсійному фонді наголошують, що подавати додаткові заяви або звертатися до установ для отримання коштів таким громадянам не потрібно.

Ветеранам війни, які продовжують проходити військову службу та не є пенсіонерами, кошти перераховуватимуть через військові частини, установи або організації, де вони проходять службу. Для цього відповідні структури повинні подати необхідні документи та списки осіб, які мають право на підтримку.

Громадянам, які мають право на допомогу, але не отримують пенсію та не перебувають на військовій службі, необхідно самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України для оформлення виплати.

Розміри грошової допомоги у 2026 році

Найвищий розмір допомоги встановлено на рівні 3100 гривень. Її отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед державою.

Таку ж суму передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для колишніх малолітніх в’язнів концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для осіб II групи інвалідності розмір виплати становитиме 2900 грн, для III групи — 2700 грн.

Окремо визначено виплату у розмірі 1000 гривень для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, а також колишніх неповнолітніх в’язнів концтаборів, включно з тими, хто народився в місцях примусового утримання.

Сума у 650 гривень передбачена для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин загиблих захисників і захисниць України, а також для вдів і вдівців померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни за умови, що вони не перебувають у новому шлюбі.

Способи подання заяви

Подати заяву на отримання разової грошової допомоги можна кількома способами. Зокрема, громадяни можуть особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування.

Також документи дозволяється надіслати поштою на адресу відповідного територіального підрозділу ПФУ. Крім того, подати заяву можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису.

До якого терміну потрібно звернутися

Урядом встановлено, що заяви на отримання разової виплати до Дня Незалежності прийматимуться до 1 серпня 2026 року. Водночас для громадян, які з об'єктивних причин не зможуть подати документи у зазначений термін, передбачено додатковий період. У такому випадку звернутися за призначенням виплати можна до 1 жовтня 2026 року включно.

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