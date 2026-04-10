Нова система оплати за проїзд у Вінниці запроваджує цифровий формат розрахунку через QR-коди, які вже почали з’являтися у громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Йдеться про два варіанти кодів, що відрізняються за кольором: жовтий пов’язаний із сервісом ПриватБанк, рожевий — із monobank. Водночас обмежень щодо карток немає — пасажири можуть використовувати будь-який банк.

Рішення спрямоване на спрощення посадки та зменшення черг. Представники перевізника зазначають, що нові елементи поступово встановлять у всьому транспорті.

Оплатити поїздку можна через застосунок Приват24. Для цього достатньо відсканувати код, обрати кількість поїздок, підтвердити платіж — після цього електронний квиток з’явиться у відповідному розділі. Документ діє 60 хвилин.

Інший спосіб — використати камеру смартфона. Після сканування відкривається сторінка з вибором параметрів і можливістю розрахунку через Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Аналогічний принцип працює і для клієнтів monobank: після підтвердження квиток одразу відображається на екрані та містить власний код для перевірки. Контроль здійснюється через застосунок банку — система показує статус за умови увімкненої геолокації.

Фахівці підкреслюють, що нова система оплати за проїзд у Вінниці робить користування транспортом швидшим і більш зручним, адже дозволяє обрати оптимальний спосіб розрахунку без додаткових дій.

У місті очікують, що впровадження цифрових рішень підвищить зручність користування транспортом і пришвидшить обслуговування пасажирів.

