Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 27 квітня по 3 травня триватимуть через проведення профілактичних та планових робіт. Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

27.04.2026 року з 09:00 до 16:00 години у місті Ромни будуть тривати додаткові відключення електрики. Вони вводяться з 09:00–16:00 години на наступних вулицях:

Западинська — № 48, 56, 57, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 66А, 68, 69, 70, 71А, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94А, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120А, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 140А, 142, 143, 144, 145, 149, 153

5-й Западинської — № 1, 1А, 3, 5, 9, 11, 15, 17

3-й Западинської — № 5

8-й Рятувальників — № 7

28.04.2026 року з 08:00 до 16:30 години в місті Глухів зникне електрика. Обмеження будуть тривати за такими адресами:

вул. Прикордонна — № 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 18

29.04.2026 року триватимуть вимкнення у місті Конотоп. Знеструмлять будинки з 08:30 до 16:30 години, проте лише за наступними адресами:

Пантелеймона Куліша — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 64 Пилипа Орлика — № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 61, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87

Професійна — № 24, 26, 27, 30, 30А, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45.

01.05.2026 року не буде електрики з 09:00–16:00 години у місті Лебедин, проте тільки в окремих будинках на таких вулицях:

Куличанська — № 21

Героїв Майдану — № 14/1

Соборна — № 13

Тараса Шевченка — № 2Б, 2Д, 7, 9, 9/1, 9Г, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18/1, 20, 20/2, 20/3, 20/9, 24, 26, 28, 39/23

Травнева — № 1, 2

Шевченка — № 12.

