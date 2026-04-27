Робота для пенсіонерів у Києві дає можливість гарно заробляти та підтримувати соціальну активність, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Києві стає більш доступною завдяки новим пропозиціям на платформі work.ua. Роботодавці шукають працівників у сфері логістики, складського обліку та торгівлі.

Однією з пропозицій є посада водія-експедитора у компанії «Алькор Транс» із зарплатою від 40 000 до 60 000 грн. Роботодавець забезпечує службовий транспорт, який може залишатися у працівника вдома.

Основні обов’язки включають доставку молочних, кондитерських виробів або морепродуктів, контроль стану автомобіля та роботу з товарно-транспортними документами.

Окремо зазначається, що працівнику можуть доплачувати за допомогу іншим водіям на маршруті, а також передбачені премії за технічний стан авто.

Ще одна пропозиція стосується працівника складу у компанії Global Tech Service із зарплатою від 35 000 до 45 000 грн. Робота передбачає офіційне працевлаштування та можливість кар’єрного зростання.

Серед основних обов’язків - контроль обліку товарів і забезпечення правильного руху запасів. Роботодавець також зазначає, що працівникам компенсується пальне, мобільний зв’язок і амортизація власного автомобіля за потреби.

Ще один варіант - робота дял пенсіонерів у Києві касиром-продавцем в мережі NOVUS у районі Позняки із зарплатою від 20 500 до 25 100 грн.

Зайнятість передбачає обслуговування покупців, проведення розрахунків, викладку товарів і дотримання стандартів сервісу.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.