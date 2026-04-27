Работа для пенсионеров в Киеве охватывает сразу несколько направлений с возможностью официального трудоустройства.

Работа для пенсионеров в Киеве становится доступнее благодаря новым предложениям на платформе work.ua. Работодатели ищут работников в сфере логистики, складского учета и торговли.

Одним из предложений является должность водителя-экспедитора в компании Алькор Транс с зарплатой от 40 000 до 60 000 грн. Работодатель обеспечивает служебный транспорт, который может оставаться у работника на дому.

Основные обязанности включают в себя доставку молочных, кондитерских изделий или морепродуктов, контроль состояния автомобиля и работу с товарно-транспортными документами.

Отдельно говорится, что работнику могут доплачивать за помощь другим водителям на маршруте, а также предусмотрены премии за техническое состояние авто.

Еще одно предложение касается работника склада у компании Global Tech Service с зарплатой от 35 000 до 45 000 грн. Работа предусматривает официальное трудоустройство и карьерный рост.

Среди основных обязанностей – контроль учета товаров и обеспечение правильного движения запасов. Работодатель также отмечает, что работникам компенсируется горючее, мобильная связь и амортизация собственного автомобиля при необходимости.

Еще один вариант – работа для пенсионеров в Киеве кассиром-продавцом в сети NOVUS в районе Позняки с зарплатой от 20 500 до 25 100 грн.

Занятость предполагает обслуживание покупателей, проведение расчетов, выкладку товаров и соблюдение стандартов сервиса.

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали новые варианты размещения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: житель был объявлен о проблеме.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы предусмотрены в апреле и кто не может получить деньги.