Графіки відключення світла у Чернігівській області на 28 квітня охоплять лише частину регіону.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 28 квітня триватимуть у різні часові проміжки, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 28 квітня охоплять лише окремі населені пункти. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень, щоб бути готовими до тривалих обмежень.

28.04.2026 року 09:00–17:00 години в місті Остер триватимуть додаткові обмеження, проте графіки відключення світла діятимуть лише за такими адресами:

Вознесенська — №1, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11

Генерала Солонини — №19, 21, 21А

Незалежності — №31

Татарівська — №3Б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 66, 67

Тимофія Носача — №2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Також електрика буде відсутня в смт Козелець. Світло пропаде на 10 годин поспіль з 08:00–18:00 години за адресами:

вул. Глибока — № 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 7Б, 20А, 33А, 37А, 39А, 40А, 41А, 48А, 64А, 66А

З 11:20 до 19:00 години у місті Ніжин будуть вимикати електрику. Проте обмеження триватимуть лише в будинках, що розташовані за такими адресами:

Академіка Лавровського — 1, 4, 4А, 6, 8

Березанська — 1–3

Бориса Майора — 1–15, 4А, 8А

Вороб'ївська — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 28, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44

Гімназійна — 27, 27А, 29–34, 36, 38, 40

Заводський — 1–6

Кониського Олександра — 1–5, 7–12, 14–20, 22, 24, 4А, 6А, 13А, 13Б, 17А

Лесі Українки — 3, 4, 1А, 3А, 4А

Липіврізька — 1–17, 19, 21, 23, 11А, 23А

Липіврізький — 2, 6, 7, 10, 12, 14

Редькінська — 1–5, 7, 9, 11, 13

Станіслава Прощенка — 1, 1/16, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 14, 16, 18, 20, 22А/1, 22А/2, 24, 30, 30А, 30Б, 32, 34, 36, 36А, 40, 40А, 40Б, 40Б/4, 40Б/49, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Тернавіотів — 1, 1А, 3–10, 12, 14, 16

Уненізька — 1, 3, 4, 6–16

Фурманська — 1, 3, 3В, 5–9, 6А, 12–14, 16, 18, 20

Чернігівська — 21, 32, 34

Шолом Алейхома — 2А.

