Подорожчання продуктів Чернігівській області фіксується на ринку бакалії та молочної групи, де за останній місяць помітно зросли середні цінники на базові товари, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найвідчутніше змінилася вартість гречки: кілограм у квітні 2026 року в середньому коштує 75,05 грн, тоді як у березні показник становив 53,75 грн. У різних торговельних мережах розкид цін залишається значним — від 54,90 до 96,50 грн залежно від магазину та постачання.

Манка торгової марки «Хуторок» також подорожчала. Середня ціна упаковки 800 грамів нині становить 41,25 грн проти 37,74 грн місяцем раніше. У торгових мережах товар продається в межах 38,99–43,50 грн, що свідчить про стабільне, але поступове зростання вартості.

У молочному сегменті фіксується подібна динаміка. Масло «Селянське» 72,5% (200 г) коштує в середньому 119,33 грн, тоді як у березні ціна була на рівні 113,61 грн. Розбіжність між магазинами залишається суттєвою — від 107 до 129 грн за упаковку.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) подорожчав до середніх 68,12 грн проти 65,55 грн раніше. У різних мережах продукт продається в діапазоні від 48,50 до 86,50 грн, залежно від акцій та логістики.

Вершки «Простонаше» 10% (200 мл) піднялися в ціні до 40,66 грн у середньому. Місяцем раніше їхній рівень становив 38,19 грн, що підтверджує загальну тенденцію до зростання вартості молочної продукції.

Аналітики зазначають, що Дефіцит продуктів у Чернігівській області не фіксується, однак коливання цін зберігаються через сезонність, витрати на постачання та різницю між торговельними мережами.

Загальна динаміка ринку свідчить про поступове підвищення вартості базових продуктів харчування, яке поки не має ознак різкого цінового стрибка.

Експерти зазначають, що подальша цінова динаміка залежатиме від логістики та сезонних чинників, що можуть вплинути на подорожчання продуктів Чернігівській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали нові варіанти розміщення.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: жителя було оголошено про проблему.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми передбачені у квітні та хто не може отримати гроші.