Эксперты отмечают, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от логистики и сезонных факторов, которые могут отразиться на подорожании продуктов Черниговской области.

Подорожание продуктов Черниговской области фиксируется на рынке бакалеи и молочной группы, где за последний месяц заметно выросли средние ценники на базовые товары, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Ощутимее изменилась стоимость гречки: килограмм в апреле 2026 года в среднем стоит 75,05 грн, тогда как в марте показатель составлял 53,75 грн. В разных торговых сетях разброс цен остается значительным - от 54,90 до 96,50 грн в зависимости от магазина и поставок.

Манка торговой марки "Хуторок" также подорожала. Средняя цена упаковки 800 грамм в настоящее время составляет 41,25 грн против 37,74 грн месяцем ранее. В торговых сетях товар продается в пределах 38,99–43,50 грн, что свидетельствует о стабильном, но постепенном росте стоимости.

В молочном сегменте фиксируется схожая динамика. Масло «Крестьянское» 72,5% (200 г) стоит в среднем 119,33 грн, тогда как в марте цена была на уровне 113,61 грн. Разница между магазинами остается существенной — от 107 до 129 грн за упаковку.

Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) подорожал до средних 68,12 грн против 65,55 грн раньше. В разных сетях продукт продается в диапазоне от 48,50 до 86,50 грн., в зависимости от акций и логистики.

Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) поднялись в цене до 40,66 грн. в среднем. Месяцем ранее их уровень составил 38,19 грн, что подтверждает общую тенденцию роста стоимости молочной продукции.

Аналитики отмечают, что Дефицит продуктов в Черниговской области не фиксируется, однако колебания цен сохраняются из-за сезонности, расходов на поставку и разницы между торговыми сетями.

Общая динамика рынка свидетельствует о постепенном повышении стоимости базовых продуктов питания, пока не имеет признаков резкого ценового скачка.

Эксперты отмечают, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от логистики и сезонных факторов, которые могут отразиться на подорожании продуктов Черниговской области.

Последние новости Украины:

