Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 8 по 14 червня.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 8 по 14 червня будуть тривати лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з графіками відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 8 по 14 червня і врахувати їх при плануванні повсякденних справ, щоб уникнути незручностей у побуті. Енергетики зазначають, що планове обслуговування мереж є необхідною умовою для підтримання стабільної роботи електросистеми.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 08.06.2026 року з 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Бірки на вулицях:

Андрія Зінов’єва — 1–29, 31–40, 42, 44

Дружби — 1–4, 8–9, 11–12, 20

Калиновий провулок — 1–3, 5, 7, 11

Лесі Українки — 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

Лісова — 1–3, 3А, 4–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Миколаївська — 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26а, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Набережна — 2, 10–12, 16

Підлісна — 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Сергія Горбатенка — 3, 6–10, 13, 15, 18, 20–22, 24–26, 29–30, 34, 38–42, 45, 48, 51–53

Центральна — 1–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–39, 39Б, 40–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Шевченка — 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

09.06.2026 з 09:00–17:00 години триватимуть знеструмлення в селі Красносілля. Обмежать світло в будинках, які розташовані за такими адресами:

Лісова — 4, 5

Центральна — 44, 50, 52–55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Шкільна — 4–5, 7–9, 11

Паркова — 2, 4–6, 8, 10–13, 21, 25

Перемоги — 1–2, 4–6, 7А, 8–10, 12, 14, 17–18, 20–21, 31–32, 36, 40, 42, 50, 54

Черкаська — 1–4, 7, 10–11, 14–15, 19, 21, 33, 39, 41, 38, 45–47, 50, 55, 58–60, 63–64, 69, 79

пров. Тімірязєва — 6

Тернова — 1–2, 4, 6А, 7–8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Травнева — 2–3, 5, 9, 11–12, 16, 20–21

Поштова — 2, 4–6, 13, 25А, 29

Чигиринська — 1, 4–11, 13, 16, 18, 21–22, 24, 26–27, 30, 33, 35, 38–39, 39А, 40–41, 43–44, 46–47

Велика — 2, 4, 6

10.06.2026 з 09:00–21:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Ясинуватка. Знеструмлять майже на весь день лише наступні вулиці:

Інгулецька — 1, 3–4, 7–9, 13, 15

Ранковий провулок — 1–3, 5, 7

Центральна — 48, 54, 56, 60, 61А, 63, 65–70, 72, 78–81, 81А, 84, 89

11.06.2026 з 08:00–22:00 години через розчистку трас знеструмлять частину села Протопопівка. Електрику вимикатимуть в будинках, за адресами:

Клубна — 1–9, 11, 17

Клубний провулок — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Набережна — 1–3, 5, 7–10, 12–13, 15, 17–18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Набережний провулок — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Фермерська — 2–3, 5–8, 10–11, 13

Шевченка провулок — 1–2, 10

Шевченка — 3–8, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Шкільна — 1–2, 4, 4А.

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