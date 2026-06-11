Експерти попередили українців, на які продукти у Дніпропетровській області може спостерігатися дефіцит.

Весняні заморозки завдали суттєвої шкоди майбутньому врожаю, що призведе до значного дефіциту вітчизняних продуктів у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Почесний президент Асоціації фермерів України Микола Стрижак зазначив, що врожай у деяких регіонах майже повністю знищено. Найбільше постраждали ранні посадки полуниці, які виявилися найбільш вразливими до різкого зниження температури.

Микола Стрижак зазначає, що культури, які встигли зацвісти до похолодання або під час нього, фактично були знищені морозами. Зокрема, йдеться про кісточкові дерева — абрикоси, персики та значну частину вишневих насаджень. Водночас ситуація з грушами оцінюється як частково стабільна: перша хвиля цвітіння постраждала, однак наступні етапи ще можуть дати врожай. Яблуні ж не встигли увійти у фазу активного цвітіння, тому їхній потенційний урожай виглядає більш обнадійливо.

Серйозних пошкоджень зазнали й виноградники: морози до -2°C знищили молоді пагони, через що частину насаджень доведеться відновлювати. Крім того, негативний вплив зафіксовано на смородині, горіхах та ранній полуниці.

Окремо аграрії повідомляють про значні втрати у тепличному вирощуванні кавунів. Попри використання захисних методів — укриття плівкою, соломою та навіть обігріву відкритим вогнем — врятувати рослини не вдалося. У деяких регіонах температура опускалася до -6°C, що фактично унеможливило збереження частини врожаю. За словами фермерів, навіть нічні заходи захисту не дали очікуваного результату.

Водночас частина культур у Дніпропетровській області перенесла похолодання відносно спокійно. Менші втрати зафіксовані у яблуневих садах, посівах ріпаку та деяких овочевих культур, які ще не перейшли у фазу активного росту.

За оцінками виробників, аграрний сезон може зміститися приблизно на місяць. Це означає, що поява на ринку розсади, зелені та ранніх овочів відбудеться пізніше від звичних термінів.

Попри масштабні втрати, експерти не прогнозують різкого зростання цін на продукти харчування. Очікується, що можливий дефіцит продуктів у Дніпропетровській області буде частково компенсований імпортом.

"Крім того, дефіцит вітчизняних фруктів - зокрема абрикосів, персиків, черешні - буде компенсований імпортом із Азербайджану, Вірменії та інших країн. Ринок не залишиться порожнім. Якщо підняти ціну на 80%, як прогнозують деякі економісти, - товар просто не купуватимуть, він почне гнити, і вартість усе одно впаде", - пояснив Микола Стрижак.

Джерело: Телеграф.

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