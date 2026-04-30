Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 травня вводяться в десятках будинках.

У Полтавській області будуть тривати планові графіки відключення світла на 1 травня, які вводяться через роботи, що проводитимуть енергетики, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в кількох територіальних громадах.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 травня вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами на електромережах. Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

З 8 до 17 години світло вимикатимуть через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ). Обмеження триватимуть у селі Бербениці за такими адресами:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

З 08:00 до 16:30 години також будуть діяти додаткові обмеження через планові роботи в селищі Городище. Знеструмленими будуть лишатися такі вулиці:

Базарище (б. 2ДАЧА),

Гончарівська (б. 29),

Миру (б. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20),

Молодіжна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25),

Слобідська (б. 5),

Хитрий Хутір (б. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 30а).

З 8 до 17 години світло зникне в селі Жабки. Обмеження будуть діяти на таких вулицях населеного пункту:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовки (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гуківка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарина (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

ім.І.К.Лети (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лісова (б. 2, 4, 6),

Миколаївка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мисники (б. 1),

Молодіжна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Низова (б. 2, 8),

Павленківка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаївка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубівка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Филівка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цисівка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайки (б. 3, 6г),

Шкільна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26).

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.