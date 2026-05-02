Подорожчання продуктів у Київській області набирає обертів: на початку травня в регіоні зросли ціни на м'ясні вироби, хліб та окремі види консервації, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найвідчутніше додала у вартості сирокопчена ковбаса «Алан Брауншвейська». Станом на 1 травня середня ціна за 375 грамів сягнула 391,14 гривні. У квітні цей показник становив 345,52 гривні. За неповний місяць продукт подорожчав одразу на 45,62 гривні, а від початку квітня приріст перевищив 116 гривень.

Динаміка зростання була стрімкою. На початку місяця цінник тримався на рівні 275 гривень. Уже в середині квітня він перевищив 369 гривень, а наприкінці місяця досяг нинішньої позначки.

Помірніше зросла вартість житнього хліба «Столичний». Буханець вагою 950 грамів нині коштує 51 гривню. Місяцем раніше середній показник становив 48,70 гривні. Таким чином, здорожчання склало 2,30 гривні.

Ще одна позиція, яка додала у ціні, — мариновані огірки «Верес». Середня вартість банки вагою 500 грамів становить 104,73 гривні. Це на 1,77 гривні більше, ніж на початку квітня.

У різних торговельних мережах вартість цього товару відрізняється. Найнижчу ціну пропонують Auchan та Megamarket — 99 гривень. У Metro продукт коштує 106,92 гривні, тоді як у Novus — 114 гривень.

Подорожчання продуктів у Київській області найбільше позначилося на сегменті м'ясної гастрономії. Водночас хлібобулочна продукція та консервовані овочі демонструють більш стримане, але стабільне зростання. Така динаміка свідчить про подальший тиск на споживчий кошик домогосподарств.

Останні новини України:

