Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися вже найближчими місяцями через очікуване скорочення врожаю абрикосів і персиків, пише Politeka.net.

За попередніми оцінками, втрати абрикосів цього сезону сягнуть 40–60% від середніх показників. Для персиків прогноз менш різкий, однак зниження може становити 30–50%.

Головною причиною стали аномальні похолодання наприкінці зими та навесні. Саме в цей період кісточкові культури активно цвіли, тому заморозки пошкодили значну частину бруньок.

За словами галузевих аналітиків, найбільше постраждали центральні й південні регіони. Там дерева традиційно прокидаються раніше, що підвищує ризики під час раптового зниження температури.

Додатковим чинником стало зменшення активності запилювачів у холодні дні. Це також негативно вплинуло на формування майбутнього врожаю.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Полтавській області може відчуватися гостріше, особливо влітку, коли попит на сезонні фрукти традиційно зростає.

Частково нестачу можуть компенсувати імпортні поставки. Основними партнерами залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак їхні можливості не безмежні.

Економісти прогнозують подорожчання абрикосів і персиків на 20–30% у разі помірного скорочення врожаю. Якщо втрати виявляться значнішими, ціни можуть зрости на 50–80%.

Подорожчання вплине на весь ланцюг продажів — від гуртових майданчиків до магазинів. Це може змінити споживчі звички та посилити попит на альтернативні фрукти.

Фахівці зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов, а також від ефективності захисних технологій, які застосовують аграрії.

