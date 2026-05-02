Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки ініціативам місцевих жителів та роботі онлайн-платформ, які допомагають швидко знайти тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Такий формат підтримки дає змогу переселенцям обрати варіант, що найбільше відповідає їхнім потребам.

Одним із таких сервісів є платформа «Допомагай». Вона об’єднує власників житла та людей, які змушені шукати нове місце проживання. Оголошення постійно оновлюються, а умови розміщення відрізняються залежно від локації, формату проживання та побутових можливостей.

В Одесі доступна кімната у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського. Власниця помешкання — літня жінка, яка шукає спокійного співмешканця. Йдеться насамперед про комфортне сусідство, спілкування та взаєморозуміння. Додатковий догляд чи спеціальні обов’язки не передбачені.

Ще один варіант пропонують на вулиці Онезькій. Це окреме житло у приватному секторі. Помешкання обладнане кухнею, санвузлом і душовою. Для обігріву використовують піч та електроенергію. Такий формат добре підійде для сімей, жінок або людей, які переїжджають разом із домашніми тваринами.

Окремі пропозиції є й у Роздільнянському районі. Зокрема, у селі Калантаївка доступний будинок із базовими умовами для проживання. Газопостачання там немає, тому опалення здійснюється пічним способом. Це може стати зручним рішенням для тих, хто готовий до простішого сільського побуту.

Такі варіанти розраховані на різні категорії переселенців — від самотніх людей до родин із дітьми. Кожен може обрати житло відповідно до власних потреб, фінансових можливостей та бажаного формату проживання.

Платформа регулярно доповнює базу новими оголошеннями, тому Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається актуальним і доступним для тих, хто потребує тимчасового прихистку.

Перед заселенням фахівці радять обов’язково уточнювати актуальність пропозиції, умови проживання та всі деталі безпосередньо у власника помешкання.

