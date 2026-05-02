Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається лише при дотриманні встановлених умов, повідомляє видання Politeka.net.

Програму реалізує Благодійний фонд «Право на захист» як партнер консорціуму, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.

У Харківській області стартувала програма грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, у тому числі пенсіонерів, які мешкають у прифронтових громадах або населених пунктах, розташованих поблизу державного кордону з рф.

Однією з головних умов для отримання виплат є рівень доходу. Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 8 422 гривні.

Окрім цього, претенденти на допомогу мають відповідати й іншим критеріям. Зокрема, йдеться про громадян, які були змушені залишити свої домівки через загрозу життю, безпеці або гідності.

Право на виплати також мають особи, які перемістилися не менш як 45 днів тому, але не пізніше ніж шість місяців тому. Додатковою умовою є проживання на відстані понад 50 кілометрів від лінії фронту або державного кордону з рф.

Під час розгляду заявок особлива увага приділятиметься соціально вразливим категоріям населення. Перевагу надаватимуть сім'ям, у складі яких є люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки, люди похилого віку та інші громадяни, які потребують посиленої підтримки.

У межах програми передбачено два види грошової допомоги у Харківській області.

Для мешканців прифронтових та прикордонних територій, які продовжують проживати у зоні підвищеного ризику, виплата становить 1 800 гривень на одну особу щомісяця. Загальна сума допомоги за шість місяців сягне 10 800 гривень на кожного отримувача.

Для громадян, які були змушені евакуюватися через безпосередню загрозу життю та безпеці, передбачена більша сума — 4 100 гривень на особу щомісяця. Загалом за три місяці така допомога становитиме 12 300 гривень.

