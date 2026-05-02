Подорожчання проїзду в Черкаській області поступово охоплює кілька громад, де перегляд тарифів пов’язують зі зростанням операційних витрат у сфері громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Черкаській області фіксується у Смілі, де з 29 квітня оновили тариф на міські автобусні перевезення, повідомляє Politeka.

Тепер поїздка коштує 15 гривень.

У міській раді пояснюють, що рішення ухвалили після звернень перевізників. Основна причина — зростання витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та оплату праці водіїв. У результаті попередній рівень оплати перестав відповідати економічним розрахункам.

Оновлена вартість діє для всіх основних маршрутів міста. Водночас для частини пасажирів збережено пільги: діти 1–4 класів, а також окремі категорії громадян у будні дні до 16:00 можуть користуватися транспортом безкоштовно.

У громаді наголошують, що перегляд тарифів є вимушеним кроком для підтримання стабільної роботи перевізників та забезпечення регулярності рейсів.

Паралельно в регіоні тривають зміни у вартості перевезень і в інших містах. Зокрема, у Черкасах із середини березня запроваджено диференційовану систему оплати, а в Каневі також відбулося коригування цін на проїзд.

Крім того, в Черкасах також повідомляли про обмеження руху транспорту.

Роботи заплановані на ділянці між вулицями Благовісною та Надпільною. Тут виконуватимуть термінове відновлення інфраструктури, необхідне для нормального функціонування теплової мережі.

Автомобілістів просять завчасно врахувати зміни в русі та за потреби обирати альтернативні шляхи. Тимчасові обмеження пов’язані з ліквідацією наслідків аварійних пошкоджень.

Останні новини України:

