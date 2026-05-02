Подорожчання проїзду у Волинській області в окремих громадах розглядається як частина ширшого перегляду транспортної політики.

Подорожчання проїзду у Волинській області у Володимирі переходить у стадію підготовки рішення щодо нових тарифів на міські маршрутні перевезення, передає Politeka.

Про це повідомили в міській раді.

У громаді стартувала офіційна процедура перегляду вартості поїздок у маршрутках. Чинні розцінки — 10 гривень для дорослих пасажирів і 6 гривень для учнів — залишаються без змін із 2022 року, що й стало одним із ключових аргументів для оновлення тарифної політики.

У міськраді зазначають, що звернення від перевізників стали підставою для запуску процесу. За цей період суттєво зросли витрати на забезпечення роботи транспорту: підвищилися ціни на пальне, мастильні матеріали, страхування, запчастини та технічне обслуговування, а також збільшилися податкові та зарплатні зобов’язання.

Наразі готується проєкт регуляторного рішення. Його ухвалення передбачає стандартну процедуру — аналіз впливу, погодження профільних структур та обов’язкове громадське обговорення.

Попередньо обговорюється встановлення вартості проїзду на рівні 15 гривень. Остаточне рішення ухвалюватимуть з урахуванням позицій як перевізників, так і мешканців громади.

Окремо у місті триває впровадження безготівкових розрахунків. За даними міськради, частка електронних квитків уже перевищує 90%, що дозволяє точніше контролювати пасажиропотік і якість надання послуг.

Таким чином, подорожчання проїзду у Волинській області в окремих громадах розглядається як частина ширшого перегляду транспортної політики з урахуванням економічних змін і вимог до стабільності перевезень.

