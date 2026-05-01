Подорожчання проїзду в Закарпатській області в окремих громадах пов’язують із загальним зростанням витрат у сфері перевезень.

Подорожчання проїзду в Закарпатській області зафіксовано в Мукачеві, де виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи на міські та приміські автобусні маршрути, повідомляє видання Politeka.

Рішення ухвалили 28 квітня під час засідання виконкому. У міськраді пояснюють перегляд вартості суттєвим зростанням витрат на пальне: бензин подорожчав більш ніж на 50%, а дизельне паливо — понад 70%, що безпосередньо вплинуло на собівартість перевезень.

У межах міських маршрутів тариф зміниться з 15 до 20 гривень. Окремо оновлено ціни на сполучення між Мукачевом і населеними пунктами громади, де вартість поїздки коливатиметься від 18 до 54 гривень залежно від напрямку.

Зокрема, нові розцінки встановлено для низки маршрутів: Мукачево – Пістрялово — 18 грн, Мукачево – Завидово — 22 грн, Мукачево – Павшино та Шенборн — по 25 грн, Мукачево – Нове Давидково — 27 грн, Мукачево – Лавки та Ключарки — по 30 грн, Мукачево – Нижній Коропець — 35 грн, а найдорожчий напрямок Мукачево – Форнош становитиме 54 грн.

У міській раді зазначають, що нові тарифи почнуть діяти з 1 травня 2026 року. Перегляд вартості пояснюють необхідністю забезпечити стабільну роботу транспорту та збереження регулярності рейсів у громаді.

Таким чином, подорожчання проїзду в Закарпатській області в окремих громадах пов’язують із загальним зростанням витрат у сфері перевезень та адаптацією тарифів до економічних умов.

Крім того, про подорожчання проїзду повідомляли і в Ужгороді.

У міських автобусах встановили нову тимчасову вартість безготівкової оплати на рівні 20 гривень замість попередніх 18.