У Києві зберігається попит на працівників різного профілю, і робота для пенсіонерів включає як виробничі спеціальності, так і офісні посади.

Робота для пенсіонерів у Києві охоплює одразу кілька актуальних вакансій, які з’явилися на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій є вакансія швачки у компанії Топ Текс, ТОВ, яка займається виробництвом спецодягу. Заробітна плата може сягати 40000 грн і залежить від професійних навичок кандидата.

Зайнятість передбачає пошив сумок і рюкзаків у виробничому цеху, який розташований у столиці на вулиці Сім'ї Шовкоплясів, 4. Графік стандартний з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, офіційні вихідні у суботу та неділю.

Водночас, робота для пенсіонерів у Києві передбачає можливості і в юридичній сфері. Компанія «Правовий Лідер» шукає помічника юриста із зарплатою від 25000 до 40000 грн.

Посада передбачає обробку дзвінків, надання онлайн консультацій клієнтам і запис на прийом. Роботодавець пропонує гнучкий графік, який можна обирати між змінами з 09:30 до 18:30 або з 14:00 до 21:00.

Також гарантують навчання, професійний розвиток, офіційне працевлаштування та систему бонусів. Окремо зазначається, що вакансія підходить і для кандидатів без досвіду, які хочуть розпочати кар’єру у праві.

Ще один напрямок, де доступна робота для пенсіонерів у Києві, це сфера обслуговування. МакДональдз Юкрейн ЛТД, ПІІ пропонує вакансію працівника ресторану біля станції метро Поштова площа із заробітною платою 30213 грн.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, соціальний пакет, медичне страхування та можливість кар’єрного зростання.

Працівникам також пропонують гнучкий графік, регулярні виплати зарплати та доступ до програм підтримки ментального здоров’я.

