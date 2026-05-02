Ситуація з дефіцитом продуктів у Харківській області залишається напруженою, а агросектор змушений адаптуватися до умов, де виробництво поєднується з постійними загрозами безпеці.

Посівна кампанія 2026 у Куп’янському районі стартувала в умовах постійних ризиків, а дефіцит продуктів в Харківській області вже частково відчутний через скорочення обсягів агровиробництва та складну безпекову ситуацію, повідомляє видання Politeka.

У громадах регіону аграрії поступово виходять у поля: у Шевченківській, Великобурлуцькій та Вільхуватській територіях уже стартувало внесення добрив, а подекуди розпочали й сівбу. Роботи проводять вибірково — лише там, де дозволяє безпекова ситуація.

У районній військовій адміністрації зазначають, що темпи напряму залежать від обстрілів і доступності техніки. Частина підприємств працює в обмеженому режимі через втрати обладнання та пошкодження інфраструктури.

Найскладніша ситуація зберігається у громадах, розташованих ближче до лінії зіткнення. Там значна частина територій замінована, а агровиробництво фактично зупинене або сильно обмежене.

Додатково ускладнює процес відсутність частини елеваторів і складів, які були зруйновані. Також близько шістдесяти населених пунктів перебувають під окупацією, що унеможливлює повний облік земель і господарств.

Фермери ухвалюють рішення самостійно — сіяти чи ні, залежно від ризиків. Через це прогнозувати площі обробітку цього сезону вкрай складно, а статистика залишається неповною.

Певні ділянки розміновуються лише точково — за окремими зверненнями аграріїв. Особливо це стосується полів, де виявляють боєприпаси або уламки дронів.

Попри всі труднощі, частина господарств продовжує роботу. Водночас кадрове питання загострилося через нові правила бронювання працівників, що скоротило доступ до робочої сили в розпал польових процесів.

