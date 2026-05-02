Подорожчання проїзду в Чернівцях позначилося й на вартості денного квитка, адже від 1 травня його ціна зросла до 90 гривень. До цього пасажири сплачували 70 гривень, повідомляє Politeka.

У Чернівецькому тролейбусному управлінні пояснили зміну переглядом тарифів на разові поїздки. Придбати такий проїзний, як і раніше, можна безпосередньо у водія.

Денний квиток у місті запровадили у жовтні 2023 року. За перший місяць ним скористалися майже дві тисячі разів. У середньому щодня купували близько 150 таких проїзних.

На старті вартість становила 50 гривень. У березні 2025 року суму підвищили до 70. Тепер, після чергового оновлення тарифів, пасажирам доведеться платити 90.

Квиток активується під час валідації та діє до 23:00. Упродовж дня власник може здійснювати необмежену кількість поїздок. Водночас використовувати один проїзний для кількох людей заборонено. За таке порушення передбачений штраф.

Дія абонемента поширюється на всі тролейбусні лінії міста. Також ним можна скористатися на комунальних автобусних маршрутах №1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 23, 29 та 34.

Подорожчання проїзду в Чернівцях торкнулося всього громадського транспорту. Із 13 квітня поїздка у тролейбусі коштує 16 гривень. Для студентів упродовж навчального року діє пільгова ціна — 8 гривень. Учні користуються транспортом безкоштовно.

В автобусах новий тариф запровадили з 20 квітня. Нині одна поїздка обходиться у 20 гривень. Перед цим у місті діяв тимчасовий тариф — 17 гривень. Основними причинами перегляду вартості перевізники називали зростання цін на пальне, електроенергію, комплектувальні та збільшення витрат на оплату праці.

