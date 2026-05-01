Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксоване у Дрогобичі, де місцева влада затвердила нові тарифи на міський громадський транспорт, що набрали чинності після рішення виконавчого комітету 29 квітня, повідомляє Politeka.

У місті тепер діє диференційована система оплати. Вартість поїздки залежить від способу розрахунку: 25 гривень — при використанні картки жителя громади або мобільного застосунку, 28 гривень — під час безконтактної оплати банківською карткою, а максимальний тариф у 30 гривень встановлено для готівкових розрахунків.

У міській раді пояснюють перегляд вартості низкою економічних факторів. Серед них — зростання цін на пальне, підвищення витрат на обслуговування транспорту та зміни у рівні мінімальної заробітної плати. Окремо наголошується, що рішення спрямоване на збереження маршрутної мережі та стабільність перевезень у громаді.

Водночас для окремих категорій пасажирів збережено право безоплатного проїзду. Компенсація витрат перевізникам здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Крім тарифних змін, у місті також розглядають питання модернізації транспорту. Зокрема, йдеться про можливе встановлення систем відеоспостереження в автобусах для підвищення безпеки перевезень.

Таким чином, подорожчання проїзду у Львівській області в окремих громадах супроводжується одночасним впровадженням технічних та організаційних змін у роботі громадського транспорту.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з новими умовами оплати, щоб уникнути незручностей під час користування громадським транспортом.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.