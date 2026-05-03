В Киеве сохраняется спрос на работников разного профиля, и работа для пенсионеров включает как производственные специальности, так и офисные должности.

Работа для пенсионеров в Киеве охватывает сразу несколько актуальных вакансий, появившихся на платформе work.ua, сообщает Politeka.

Среди предложений есть вакансия швеи у компании Топ Текс, ООО, которая занимается производством спецодежды. Заработная плата может достигать 40 000 грн и зависит от профессиональных навыков кандидата.

Занятость предполагает пошив сумок и рюкзаков в производственном цехе, расположенном в столице на улице Семьи Шелкоплясов, 4. График стандартный с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, официальные выходные в субботу и воскресенье.

В то же время работа для пенсионеров в Киеве предусматривает возможности и в юридической сфере. Компания «Правовой Лидер» ищет помощника юриста с зарплатой от 25000 до 40000 грн.

Должность предусматривает обработку звонков, предоставление онлайн-консультаций клиентам и запись на прием. Работодатель предлагает гибкий график, который можно выбирать между изменениями с 09:30 до 18:30 или с 14:00 до 21:00.

Также гарантируют обучение, профессиональное развитие, официальное трудоустройство и систему бонусов. Отдельно отмечается, что вакансия подходит и для кандидатов без опыта, желающих начать карьеру в праве.

Еще одно направление, где доступна работа для пенсионеров в Киеве, это область обслуживания. МакДональдз Юкрейн ЛТД, ПИИ предлагает вакансию работника ресторана возле станции метро Почтовая площадь с зарплатой 30213 грн.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, социальный пакет, медицинское страхование и карьерный рост.

Работникам также предлагают гибкий график, регулярные выплаты зарплаты и доступ к программам поддержки ментального здоровья.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали новые варианты размещения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: житель был объявлен о проблеме.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы предусмотрены в апреле и кто не может получить деньги.