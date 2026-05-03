Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області торкнулося й Костопільської громади, передає Politeka.

З 30 квітня тут діють нові розцінки на вивезення побутових відходів. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Як пояснили у громаді, перегляд вартості ініціювало підприємство «Костопількомунсервіс». Головна причина — суттєве зростання цін на дизельне пальне, а також збільшення витрат на інші складові послуги.

Для населення вартість вивезення та захоронення одного кубометра сміття зросла з 239,67 до 338,79 гривні. Для підприємств, установ і організацій новий тариф становить 370,03 гривні замість попередніх 298,73.

Оплата для жителів розраховується окремо на кожну зареєстровану особу. Сума залежить від типу житла — багатоквартирний будинок або приватна садиба. У середньому щомісячний платіж для одного мешканця зросте на 12–14 гривень.

Місцева влада зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області зумовлене насамперед подорожчанням пального та зростанням виробничих витрат. Попередній перегляд розцінок у Костополі відбувся у травні минулого року.

Крім того, в Рівненській області підвищення цін торкнулося і проїзду.

Керівник обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Мисюра заявив, що за останні два тижні ціни на бензин і дизель зросли на 25 гривень за літр. Унаслідок цього частина автобусних маршрутів стала збитковою для перевізників.

За його словами, вартість перевезень переглянуть: тариф збільшиться з 2,25 до 2,80 гривні за кілометр. Нові розцінки вводитимуть поетапно на маршрутах по всій області, аби зберегти безперебійне транспортне сполучення.

