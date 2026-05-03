Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області нараховуватиметься у звичному порядку для окремих категорій громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає як стандартні пенсійні виплати, так і додаткові нарахування для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.

У травні 2026 року пенсіонери в Полтавській області отримують грошову допомогу без нових одноразових доплат.

Йдеться про щомісячні пенсії, які вже були проіндексовані раніше. Мінімальний розмір пенсії залишається на рівні 2 595 гривень.

Середній показник коливається приблизно від 5 000 до 7 000 гривень залежно від стажу та рівня заробітної плати, яку людина мала до виходу на пенсію.

Водночас, громадяни з великим стажем та високими доходами можуть отримувати понад 10 000 гривень. Окремі умови передбачені для людей з інвалідністю.

Особи з інвалідністю I групи отримують близько 100 відсотків розрахункової пенсії, що може становити від 3 000 до 7 000 гривень.

Для II групи цей показник складає приблизно 80 90 відсотків, а для III групи 50 60 відсотків.

Також виплати передбачені для військових. Мінімальні суми для цієї категорії стартують від 5 500 гривень, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни можуть досягати 18 000 гривень залежно від групи.

Важливо, що грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає і надбавки. Їх отримують люди віком понад 70, 75 та 80 років.

Розмір таких доплат становить від 300 до 570 гривень щомісяця. Для самотніх громадян, які потребують постійного догляду, передбачені додаткові виплати від 800 до 1 000 гривень і більше, залежно від медичних висновків.

Працюючі громадяни також продовжують отримувати свої виплати у повному обсязі. За наявності додаткового стажу їм можуть проводити перерахунок, як правило, кожні два роки.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де шукати видачу допомоги.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які ціни можуть бути встановлені.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: де та як отримати підтримку.