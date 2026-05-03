Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет начисляться в обычном порядке для отдельных категорий граждан.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает как стандартные пенсионные выплаты, так и дополнительные начисления для отдельных категорий граждан, сообщает Politeka.

В мае 2026 года пенсионеры в Полтавской области получают денежную помощь без новых единовременных доплат.

Речь идет о ежемесячных пенсиях, которые уже были проиндексированы ранее. Минимальный размер пенсии остается на уровне 2595 гривен.

Средний показатель колеблется от 5 000 до 7 000 гривен в зависимости от стажа и уровня заработной платы, которую человек имел до выхода на пенсию.

В то же время граждане с большим стажем и высокими доходами могут получать более 10 000 гривен. Отдельные условия предусмотрены для людей с инвалидностью.

Лица с инвалидностью I группы получают около 100 процентов расчетной пенсии, что может составлять от 3000 до 7000 гривен.

Для II группы этот показатель составляет примерно 80-90 процентов, а для III группы 50-60 процентов.

Также выплаты предусмотрены для военных. Минимальные суммы для этой категории стартуют от 5500 гривен, а для лиц с инвалидностью в результате войны могут достигать 18000 гривен в зависимости от группы.

Важно, что денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области включает и надбавки. Их получают люди старше 70, 75 и 80 лет.

Размер таких доплат составляет от 300 до 570 гривен в месяц. Для одиноких граждан, нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрены дополнительные выплаты от 800 до 1 000 гривен и более, в зависимости от медицинских заключений.

Работающие граждане также продолжают получать свои выплаты в полном объеме. При наличии дополнительного стажа им могут производить перерасчет, как правило, каждые два года.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.