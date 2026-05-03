Прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня в Одесі показує для місцевих мешканців, де яких природних примх потрібно готуватися.

Прогноз на тиждень з 4 до 10 травня в Одесі вказує на стабільно теплу весняну погоду з переважанням хмарності та короткими періодами прояснень, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня в Одесі надали на платформі sinoptik.ua.

4 травня розпочнеться з хмарності, яка збережеться протягом усього дня. Ранкові та денні температури становитимуть близько +12…+16 градусів, а вночі опустяться до +8 градусів.

Вітер буде слабким, опади не очікуються. День пройде під щільною хмарністю, яка не дозволить сонцю повністю прояснити небо.

5 травня атмосфера залишиться стабільно хмарною. Температура вдень підніметься до +17 градусів, вночі становитиме близько +10 градусів.

Вітер слабкий, атмосферні умови спокійні. Опадів не прогнозується, а вологість повітря буде підвищеною.

6 травня стане найбільш сонячним днем. Температура вдень сягне +19 градусів, вночі близько +11 градусів. Вітер залишатиметься слабким, що створить комфортні умови для перебування на вулиці.

7 травня розпочнеться з ясного ранку, однак у другій половині дня хмари поступово затягнуть небо. Температура вдень становитиме близько +17 градусів, вночі +10 градусів.

8 травня прогнозується переважно хмарне небо протягом усього дня. Температура вдень становитиме близько +18 градусів, вночі +11 градусів. Вітер буде помірним, іноді з поривами.

9 травня також пройде під знаком хмарності. Денна температура становитиме близько +18 градусів, нічна близько +10 градусів. Вітер залишиться слабким до помірного.

10 травня вранці, вдень і ввечері небо буде вкрите хмарами. Температура триматиметься на рівні +18 градусів удень і близько +10 градусів уночі. Вітер помірний, без різких посилень, опадів не прогнозується.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня в Одесі демонструє комфортні весняні умови без дощів, із переважанням хмарності.

