Прогноз погоды на неделю с 4 по 10 мая в Одессе показывает для местных жителей, где каких природных прихотей нужно готовиться.

Прогноз на неделю с 4 по 10 мая в Одессе отмечает стабильно теплую весеннюю погоду с преобладанием облачности и короткими периодами прояснений, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 4 по 10 мая в Одессе предоставили на платформе sinoptik.ua.

4 мая начнется с облачности, которая сохранится в течение всего дня. Утренние и дневные температуры составят около +12…+16 градусов, а ночью опустятся до +8 градусов.

Ветер будет слабым, осадки не ожидаются. День пройдет под плотной облачностью, не позволяющей солнцу полностью прояснить небо.

5 мая атмосфера остается стабильно облачной. Температура днем ​​поднимется до +17 градусов, ночью будет около +10 градусов.

Ветер слаб, атмосферные условия спокойны. Осадков не прогнозируется, а влажность воздуха будет повышена.

6 мая станет самым солнечным днем. Температура днем ​​составит +19 градусов, ночью около +11 градусов. Ветер остается слабым, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

7 мая начнется с раннего утра, однако во второй половине дня облака постепенно затянут небо. Температура днем ​​будет около +17 градусов, ночью +10 градусов.

8 мая прогнозируется преимущественно облачное небо. Температура днем ​​будет около +18 градусов, ночью +11 градусов. Ветер будет умеренным, иногда с порывами.

9 мая пройдет под знаком облачности. Дневная температура будет около +18 градусов, ночная около +10 градусов. Ветер останется слабым до умеренного.

10 мая утром, днем ​​и вечером небо будет покрыто облаками. Температура будет держаться на уровне +18 градусов днем ​​и около +10 градусов ночью. Ветер умеренный, без резких усилений, осадков не прогнозируется.

В целом прогноз погоды на неделю с 4 по 10 мая в Одессе демонстрирует комфортные весенние условия без дождей, с преобладанием облачности.

