Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується у травні 2026 року в різних товарних групах, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінфін, це торкнулося продуктів: від м’яса до хліба та молочно-жирових виробів.

У сегменті свинини грудинка коштує в середньому 211,53 грн за кілограм. У мережах спостерігається розбіг: від 199 грн у Novus до 229 грн у Megamarket, тоді як Metro утримує рівень 213,20 грн. Порівняно з квітнем, коли середній показник становив 206,08 грн, зафіксовано поступове зростання, що підтверджується і щоденними коливаннями.

Хліб пшеничний «Цар Хліб» нарізка (600 г) нині коштує 55,12 грн. У попередньому місяці середній рівень був 50,71 грн, що свідчить про підвищення вартості базового продукту. У мережі Metro ціна зберігається на одному рівні, без додаткових змін у травневому періоді.

У категорії молочних жирів маргарин «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) тримається на позначці 44,20 грн у середньому. У магазинах значення варіюється від 42,90 грн до 45,49 грн. Порівняно з квітневим рівнем 39,83 грн, продукт додав у вартості, що відображає загальну тенденцію здорожчання жирової групи.

Більш помітні зміни спостерігаються у м’ясному сегменті в цілому. Середні показники свинини демонструють приріст у 11,86 грн за місяць, що пов’язують зі зростанням витрат на корми та логістику.

Хлібобулочна продукція також демонструє плавне зростання. Пшеничний батон у середньому додав понад 3 грн, досягнувши 55,12 грн за одиницю, що відображає корекцію цін на зерно та енергоресурси.

У підсумку подорожчання продуктів у Полтавській області відбувається нерівномірно: найбільші зміни зафіксовані в м’ясі, тоді як хліб і жири демонструють поступове, але стабільне підвищення вартості.

Джерело:Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Полтавській області: яка проблема знову турбує українців.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області: як змінилися ціни.