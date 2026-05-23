Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області можна отримати через спеціальні локальні благодійні організації, які займаються розподілом гуманітарних вантажів на визначених територіях, повідомляє Politeka.

Міжнародні донори сформували спеціальні коробки з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області.

Продовольчі набори від ВПП ООН створені для забезпечення харчування однієї особи протягом 30 днів та покриває 60% від місячної норми споживання калорій.

До складу пакунка увійшли борошно, гречана крупа, пшоняна крупа, соняшникова олія, макаронні вироби, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, а також цукор і сіль.

Подібна допомога розподіляється благодійниками з урахуванням безпекової ситуації в регіоні, рівня функціональності місцевих ринків і загального стану продовольчої безпеки.

Залежно від конкретних умов у громадах, ВПП ООН може надавати продовольчі коробки або всім без винятку жителям населеного пункту, або виключно вразливим категоріям населення, які відповідають затвердженим критеріям.

Основним виконавчим партнером у Миколаївській області є організація АДРА. Вони видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів від ВПП ООН.

Мешканці можуть дізнатися всі деталі щодо пунктів видачі та умов отримання, зателефонувавши на гарячу лінію цієї організації за номером 0800 20 13 30.

Консультації надаються з понеділка по четвер з 08:00 до 20:00, а у п'ятницю з 08:00 до 14:00, субота та неділя є вихідними днями.

Окремим напрямком підтримки є роздача хліба, який міжнародна організація закуповує у місцевих пекарнях.

Джерело: Всесвітня продовольча програма ООН

