Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховують автоматично в межах державної програми вікової підтримки, яка діє для громадян старшого віку без необхідності додаткових звернень, повідомляє виданння Politeka.net.

Щомісячне підвищення додається до основного пенсійного забезпечення та спрямоване на посилення фінансової стабільності людей похилого віку. Адміністрування здійснює Пенсійний фонд, а всі дані оновлюються через державні реєстри, тому участь отримувачів у процедурі не потрібна.

Розмір виплат залежить від вікової категорії. Для громадян від 70 до 74 років передбачено 300 гривень щомісяця. У групі 75–79 років сума становить 456 гривень. Особи віком від 80 років отримують 570 гривень.

Перехід до наступної вікової межі фіксується автоматично у день народження, після чого змінюється і сума державної підтримки. Якщо право виникає з початку місяця, кошти нараховуються за повний період, в інших випадках — пропорційно фактичним дням.

Важливим критерієм залишається загальний рівень пенсійного забезпечення. Якщо він перевищує 10 340,35 гривні, додаткова фінансова підтримка не призначається незалежно від віку отримувача.

Також варто зауважити, що при переході між віковими групами попередній розмір не додається до нового — він замінюється вищою сумою відповідно до чинних норм.

Останні новини України:

