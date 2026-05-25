Дефіцит продуктів в Вінницькій області відображає ширшу тенденцію скорочення запасів овочевої групи в країні.

На тлі загальноукраїнських змін на аграрному ринку фіксується дефіцит продуктів в Вінницькій області, а також помітне прискорення зростання цін на торішню білоголову капусту.

За даними аналітиків платформи EastFruit, наприкінці минулого тижня виробники в Україні пропонували торішній овоч у межах 8–15 грн/кг. Це приблизно на 75% більше, ніж тижнем раніше, що стало одним із найрізкіших стрибків за останній період.

Фахівці ринку пояснюють таку динаміку передусім скороченням пропозиції. Більшість господарств уже завершили сезон реалізації запасів минулого врожаю, тому обсяги продукції на ринку суттєво зменшилися.

Наразі частина виробників продає лише залишкові партії білоголової капусти врожаю 2025 року. Вони не формують повноцінної пропозиції, а радше закривають точковий попит.

Попри це, попит у сегменті залишається стабільно високим. Саме він дає можливість фермерам піднімати відпускні ціни навіть за умов обмеженої наявності товару.

Аналітики також відзначають, що ситуація має сезонний характер. Після завершення основних продажів із холодильних запасів ринок традиційно переходить у фазу дефіциту пропозиції.

Водночас, попри нинішнє подорожчання, середній рівень цін на білоголову капусту залишається приблизно на 77% нижчим, ніж у цей самий період минулого року. Це частково стримує різкі коливання на споживчому рівні.

Окремо експерти наголошують, що дефіцит продуктів в Вінницькій області відображає ширшу тенденцію скорочення запасів овочевої групи в країні, де ринок поступово переходить між сезонними циклами постачання.

Учасники ринку не виключають, що тенденція до підвищення цін може зберегтися і надалі. Причина — подальше зменшення пропозиції та обмежені залишки продукції в господарствах, які ще утримують товар на складах.

Також зазначається, що розвиток ситуації значною мірою залежатиме від швидкості надходження нового врожаю та активності внутрішнього попиту в найближчі тижні.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.