Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися через складну посівну кампанію 2026 року в Куп’янському районі, де аграрії змушені працювати під постійною загрозою обстрілів і на небезпечних територіях, пише Politeka.net.

Весняні польові роботи вже стартували у Шевченківській, Великобурлуцькій та Вільхуватській громадах. Господарства вносять добрива й поступово розпочинають сівбу. Водночас темпи кампанії напряму залежать від безпекової ситуації.

У прифронтових громадах, зокрема Куп’янській та Курилівській, можливості для повноцінної роботи залишаються обмеженими. Частина земель досі замінована, а доступ до окремих ділянок ускладнений через близькість бойових дій.

Ситуацію ускладнюють значні втрати аграрної інфраструктури. У районі пошкоджено техніку, зруйновано склади, а жоден елеватор не зберігся у придатному для використання стані. Крім того, близько 60 населених пунктів залишаються під окупацією, що суттєво обмежує комунікацію з частиною виробників.

За інформацією районної адміністрації, кожне господарство самостійно визначає обсяги посівної. Через постійні ризики та відсутність повних даних точно оцінити площі, які вдасться засіяти, наразі неможливо.

Окремою проблемою є нестача працівників. Нові умови бронювання кадрів значно ускладнили роботу невеликих господарств, яким дедалі важче забезпечувати проведення сезонних робіт.

Експерти зазначають, що така ситуація може вплинути на майбутній урожай і обсяги постачання продовольства. У разі скорочення виробництва дефіцит продуктів у Харкові стане одним із реальних викликів для регіонального ринку.

