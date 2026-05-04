Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися через нестачу меду на внутрішньому ринку та скорочення обсягів постачання, передає Politeka.

За даними представників галузі, в Україні вже фіксують тимчасову нестачу цього товару. Це впливає не лише на внутрішню ситуацію, а й на зовнішню торгівлю. Очікується, що експорт у 2026 році зменшиться на 10–20% — до приблизно 40–45 тисяч тонн на рік.

Основною причиною називають сезонний фактор. До нового збору, який прогнозують на серпень-вересень, пропозиція залишається обмеженою. Водночас попит з боку міжнародних партнерів, зокрема країн ЄС, зберігається на високому рівні.

Експерти зазначають, що більша частина українського меду традиційно орієнтована саме на експорт. На європейський напрямок припадає до 90–95% усіх поставок, тому навіть тимчасове скорочення обсягів може вплинути на позиції виробників.

На цьому тлі формується дефіцит продуктів у Харкові, адже зменшення доступних обсягів може позначитися на асортименті та вартості у роздрібній торгівлі.

Фахівці також попереджають про ризики втрати частини ринків. У разі нестачі української продукції імпортери можуть переорієнтуватися на альтернативних постачальників, серед яких Китай, Індія чи Аргентина.

Разом із тим прогнози щодо нового врожаю залишаються обережно позитивними. За попередніми оцінками, виробництво може сягнути 60–80 тисяч тонн, що відповідає показникам попередніх років.

Експерти наголошують: кінцева ціна залежатиме від обсягів збору. У разі гарного сезону ринок стабілізується, а за слабкого результату можливе подальше зростання вартості та обмеження пропозиції.

