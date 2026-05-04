На этом фоне формируется дефицит продуктов в Харькове, ведь уменьшение доступных объемов может отразиться на ассортименте и стоимости розничной торговли.

Дефицит продуктов в Харькове может усугубиться из-за нехватки меда на внутреннем рынке и сокращения объемов поставок, передает Politeka.

По данным представителей отрасли, в Украине уже фиксируют временную нехватку этого товара. Это влияет не только на внутреннюю ситуацию, но и внешнюю торговлю. Ожидается, что экспорт в 2026 году уменьшится на 10–20% — примерно до 40–45 тысяч тонн в год.

Основной причиной называют сезонный фактор. До нового сбора, который прогнозируется на август-сентябрь, предложение остается ограниченным. В то же время, спрос со стороны международных партнеров, в частности стран ЕС, сохраняется на высоком уровне.

Эксперты отмечают, что большая часть украинского меда традиционно ориентирована именно на экспорт. На европейское направление приходится 90–95% всех поставок, поэтому даже временное сокращение объемов может повлиять на позиции производителей.

На этом фоне формируется дефицит продуктов в Харькове, ведь уменьшение доступных объемов может отразиться на ассортименте и стоимости розничной торговли.

Специалисты также предупреждают о рисках потери части рынка. При нехватке украинской продукции импортеры могут переориентироваться на альтернативных поставщиков, среди которых Китай, Индия или Аргентина.

Вместе с тем прогнозы по новому урожаю остаются осторожно положительными. По предварительным оценкам, производство может составить 60–80 тысяч тонн, что соответствует показателям предыдущих лет.

Эксперты отмечают, что конечная цена будет зависеть от объемов сбора. В хорошем сезоне рынок стабилизируется, а при слабом результате возможен дальнейший рост стоимости и ограничение предложения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: жителям рассказали о важных нюансах