Графіки відключення світла у Сумській області на 5 травня триватимуть через проведення ремонтів.

Графіки відключення світла у Сумській області на 5 травня будуть тривати лише в окремих населених пунктах та за визначеним часом, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в кількох громадах з посиланням на «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумській області на 5 травня триватимуть через проведення профілактичних та планових робіт. Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

У смт Недригайлів 5 травня 2026 року з 08:00 до 16:00 години заплановано додаткові відключення електроенергії, пов’язані з проведенням технічних робіт в електромережах. У цей період низка вулиць тимчасово залишиться без електропостачання, що вплине на повсякденний ритм життя мешканців громади.

Зокрема, знеструмлення торкнеться вулиці Незалежності, де під відключення підпадають будинки №37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 та 83.

Також електроенергію буде тимчасово припинено на Береговому провулку — у будинках №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19 та 23.

Аналогічні обмеження цього ж дня діятимуть і в селі Коровинці. Там з 08:00 до 16:00 години без електропостачання залишаться споживачі на вулиці Київській, зокрема будинки №21, 23/1, 23/2, 23А1, 23А2, 23Б1, 23Б2, 23В1, 23В2, 25/1, 25/2, 25А1, 25А2, 25Б1, 25Б2, 27, 27/2, 29/1, 29/2 та 31.

Крім того, у селі Малі Будки також запроваджуються планові відключення світла в той самий часовий проміжок — з 08:00 до 16:00 години. Серйозні перебої в електропостачанні будуть на вулицях:

Дворова (будинки №1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19),

Лісова (№2, 6)

Сільська (№1М, 14, 19, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумах: як саме зросли ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: з яких причин це може статися.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені.