Дефіцит продуктів в Одесі фіксується на тлі змін аграрного сектору та збільшення імпорту мінеральних добрив до України у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За звітний період обсяги постачання досягли 1,2 млн тонн, що на 13% більше порівняно з аналогічним минулорічним показником. Попри позитивну динаміку імпорту, ринковий баланс залишається нестабільним.

Фахівці відзначають, що попит зростає швидше, ніж можливості його покриття. Додатковий вплив мають весняні польові роботи, розширення посівних площ, затримки в логістиці та коливання світових котирувань.

Вітчизняне виробництво поки що не забезпечує повного закриття потреб, тому залежність від зовнішніх постачань зберігається. Учасники ринку змушені переглядати витрати та коригувати закупівельні стратегії, що потенційно впливає на врожайність у 2026 році.

Окремо аналітики звертають увагу на роздрібний сегмент. Дефіцит продуктів в Одесі найбільш помітний у скороченні пропозиції якісних яблук, що вже створює додатковий тиск на цінову ситуацію.

Причиною називають особливості попереднього сезону. Частину зібраного врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило його товарні властивості та зменшило придатні для реалізації обсяги.

Додатково вплинуло нерівномірне застосування технологій контролю достигання. Через це продукція швидше втрачала якість у сховищах, що звузило пропозицію на ринку.

Експерти прогнозують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від ефективності логістичних процесів, результатів нового врожаю та стабільності постачань, які формуватимуть цінову динаміку найближчим часом.

Джерело: agrotimes, io.ua

