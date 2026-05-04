Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 травня триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики в електромережах, пише Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».
Українцям заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 5 травня. Це дає змогу мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.
З 08:00–20:00 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Олександрія. Знеструмлення триватимуть тільки в будинках, що знаходяться за наступними адресами:
- Абрикосова — 6
- Барвінкова — 20–21, 23, 25
- Василя Сухомлинського — 7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26
- Григорія Логвина — 69
- Дмитра Яворницького — 1
- Івана Головка пров. — 1–10, 12, 14
- Миру — 85
- Нагорна — 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82–83, 85, 87, 89, 95–103, 105, 113, 115, 117, 119, 123, 125
- Поштовий пров. — 3–4
- Флотська — 10, 12, 18, 20, 22–24
З 09:00 до 23:00 години додаткові відключення світла у Кіровоградській області охоплять Олександрію. Майже весь день не буде електрики на вулицях:
- Кадастровий номер — 67
- Користівське шосе — 2, 2А, 2В, 4
- Степовий пров. — 1–2, 4, 26
З 09:00 до 20:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення електрики у селі Веселе. Знеструмленими залишатимуться такі вулиці:
- Абрикосова — 1, 3, 5, 7–14
- Затишна — 1А, 2–8, 10–13
- Зоряна — 1–11, 13
- Лесі Українки — 8–10, 12–14, 16–19
- Мирна — 1–2, 4–5, 7–8, 10–15
- Першотравнева — 1–7
- Польова — 1, 3–4
- Садова — 23–24
З 09:00–17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення в населеному пункті Щасливе, проте тільки на наступних вулицях:
- Миру — 1–5, 7, 9–14, 16, 18
- Незалежна — 1–2, 4, 6
- Польова — 2, 5, 7–10, 12, 15–16, 18, 20, 22–24, 26, 26А, 28–31, 33, 35, 39, 41, 43.
