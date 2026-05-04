Українцям заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 5 травня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 травня триватимуть через роботи, що проводитимуть енергетики в електромережах, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».



Українцям заздалегідь підготували детальні графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 5 травня. Це дає змогу мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих перебоїв у постачанні електроенергії.

З 08:00–20:00 години будуть вимикати електрику в населеному пункті Олександрія. Знеструмлення триватимуть тільки в будинках, що знаходяться за наступними адресами:

Абрикосова — 6

Барвінкова — 20–21, 23, 25

Василя Сухомлинського — 7, 7А, 9, 11, 22, 24, 26

Григорія Логвина — 69

Дмитра Яворницького — 1

Івана Головка пров. — 1–10, 12, 14

Миру — 85

Нагорна — 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82–83, 85, 87, 89, 95–103, 105, 113, 115, 117, 119, 123, 125

Поштовий пров. — 3–4

Флотська — 10, 12, 18, 20, 22–24

З 09:00 до 23:00 години додаткові відключення світла у Кіровоградській області охоплять Олександрію. Майже весь день не буде електрики на вулицях:

Кадастровий номер — 67

Користівське шосе — 2, 2А, 2В, 4

Степовий пров. — 1–2, 4, 26

З 09:00 до 20:00 години будуть тривати додаткові графіки відключення електрики у селі Веселе. Знеструмленими залишатимуться такі вулиці:

Абрикосова — 1, 3, 5, 7–14

Затишна — 1А, 2–8, 10–13

Зоряна — 1–11, 13

Лесі Українки — 8–10, 12–14, 16–19

Мирна — 1–2, 4–5, 7–8, 10–15

Першотравнева — 1–7

Польова — 1, 3–4

Садова — 23–24

З 09:00–17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення в населеному пункті Щасливе, проте тільки на наступних вулицях:

Миру — 1–5, 7, 9–14, 16, 18

Незалежна — 1–2, 4, 6

Польова — 2, 5, 7–10, 12, 15–16, 18, 20, 22–24, 26, 26А, 28–31, 33, 35, 39, 41, 43.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Кіровоградській області: що саме зміниться.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кіровоградській області: як виростуть ціни з травня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: скільки доведеться платити за квиток.