Людям старшого віку, які шукають підробіток або постійне працевлаштування, стала доступною робота для пенсіонерів в Чернігівській області.

Робота для пенсіонерів в Чернігівській області підійде для тих, хто хоче отримувати достойні зарплати, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів в Чернігівській області залишається актуальною, адже на платформі work.ua роботодавці оприлюднили нові вакансії з різним рівнем оплати та умовами праці.

Серед найбільш оплачуваних пропозицій є вакансія кур'єра, кур'єрки на поштомати з власним авто у компанії Нова пошта, ТОВ. Кандидатам пропонують від 50 000 до 65 000 грн.

Роботодавець обіцяє компенсацію витрат на паливо, навчання коштом компанії та зручний графік 4/2 або 3/3. До обов’язків входить доставка і забір посилок на поштоматах, підтримання автомобіля у справному стані.

Від претендентів очікують посвідчення водія категорії В, безаварійний стаж та готовність співпрацювати у форматі ФОП.

Ще одна пропозиція від Нова пошта, ТОВ стосується кур'єра з власним автомобілем (бус). Заробітна плата становить 50 000 грн.

Працівнику потрібно доставляти посилки за адресами клієнтів, проводити взаєморозрахунки готівкою або через термінал, а також працювати через корпоративний додаток.

Для цієї вакансії потрібен надійний бус понад 12 куб., від 1999 року випуску, цільнометалева будка. Також роботодавець шукає людей, які добре орієнтуються у місті та мають досвід керування.

Робота для пенсіонерів в Чернігівській області представлена і у виробничій сфері. Компанія Волстас, ВК МП, ТОВ терміново шукає помічника рамника, пилорамника.

Заробітна плата заявлена на рівні 25 000 до 45 000 грн, оплата договірна та залежить від розпилу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може претендувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: надбавки доступні деяким українцям, кому їх нарахують.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни встановлено тепер.