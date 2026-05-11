Грошова допомога для ВПО в Полтавській області залишається одним із ключових механізмів підтримки українців.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області у 2026 році зазнає низки змін, зокрема щодо строків подачі заяв та окремих умов отримання виплат, повідомляє Politeka.

У Мінсоцполітики уточнюють, що програми підтримки ВПО у Полтавській області продовжують діяти, однак для частини категорій оновлюються правила доступу до грошової допомоги.

Зокрема, подати заявку на підтримку на проживання можна до 1 червня 2026 року. Це рішення дозволяє громадянам, які не встигли оформити виплати раніше, скористатися програмою пізніше встановленого терміну.

Важливо, що нарахування для дітей переселенців здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року за умови своєчасного подання заяви. Розмір такої виплати становить 3000 грн на дитину.

У рамках оновлених правил, грошова допомога для ВПО в Полтавській області також стосується непрацездатних осіб.

Для них передбачена можливість повторного подання документів на перегляд виплат у разі, якщо раніше соцдопомогу було припинено через перевищення доходу.

У такому випадку перерахунок здійснюватиметься з 1 січня 2026 року, якщо заяву подано до 1 червня 2026 року. Якщо ж звернення відбудеться пізніше, нарахування почнеться з місяця подачі документів.

Окремо зазначається, що виплати для осіб з інвалідністю серед переселенців становлять 3000 грн на місяць.

Водночас, загальна система підтримки передбачає диференційовані суми: для інших категорій переселенців соцдопомога може становити 2000 грн на особу.

Окремо уряд збільшив максимальну тривалість виплат, подовживши її з чотирьох до п’яти шестимісячних періодів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому з українців обіцяють більше грошей

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.