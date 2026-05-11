Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области остается одним из ключевых механизмов поддержки украинцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в 2026 году претерпевает ряд изменений, в частности относительно сроков подачи заявлений и отдельных условий получения выплат, сообщает Politeka.

В Минсоцполитики уточняют, что программы поддержки ВПЛ в Полтавской области продолжают действовать, однако для части категорий обновляются правила доступа к денежной помощи.

В частности, подать заявку на поддержание можно до 1 июня 2026 года. Это решение позволяет гражданам, не успевшим оформить выплаты раньше, воспользоваться программой позже установленного срока.

Важно, что начисление для детей переселенцев будет производиться с 1 февраля 2026 года при условии своевременного подачи заявления. Размер такой выплаты составляет 3000 грн. на ребенка.

В рамках обновленных правил, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области также касается нетрудоспособных лиц.

Для них предусмотрена возможность повторной подачи документов на пересмотр выплат в случае, если ранее соцпомощь была прекращена из-за превышения дохода.

В таком случае перерасчет будет производиться с 1 января 2026 года, если заявление подано до 1 июня 2026 года. Если обращение произойдет позже, начисление начнется с месяца подачи документов.

Отдельно отмечается, что выплаты для лиц с инвалидностью среди переселенцев составляют 3000 грн. в месяц.

В то же время, общая система поддержки предусматривает дифференцированные суммы: для других категорий переселенцев соцпомощь может составить 2000 грн. на человека.

Отдельно правительство увеличило максимальную продолжительность выплат, продлив ее с четырех до пяти шестимесячных периодов.

