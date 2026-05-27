Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 28 травня вводять за окремими адресами.

Українцям показали планові гафіки відключення світла, що будуть діяти у Кіровоградській області на 28 травня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 28 травня вводять через планові та профілактичні роботи в електромережах. Енергетики нагадують, що всі обмеження мають тимчасовий характер і вводяться виключно для виконання необхідних технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електропостачання в регіоні.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», з 08:00–18:00 години вимикатимуть електрику в селі Стримівка. На 10 годин поспіль вимикатимуть електрику в будинках за такими адресами:

Шкільна: 11, 15, 17, 19, 25, 26, 32, 34, 36–37, 39, 45, 47, 49, 51

Залізнична: 2, 4, 6–7, 10, 12А, 14, 16

З 09:00–17:00 години будуть діяти додаткові графіки відключення світла в Олександрівка. Обмеження діятимуть на вулицях:

Берегова: 2, 5–12, 14–17, 19–22, 24–28, 28А, 31, 35, 37, 39, 41, 45, 45А, 45А1, 46, 49, 51, 53–54

Хутірська: 1, 12, 14, 14А, 18, 20А, 22, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50А, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 78, 82, 84А, 86, 88, 92, 96, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 120А, 122, 122А, 126А, 128, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 146А, 150, 154

Хутірський пров.: 1А, 2, 2А, 3, 5, 7–13, 15, 17

Івана Мазепи: 1, 4, 6, 8

Ігоря Сікорського: 133, 135

Олега Цвіка: 52, 61, 63, 65

Шевченка: 40, 46, 48, 52, 54, 56А, 58–60, 62, 64

З 09:00–17:00 години триватимуть додаткові графіки відключення електрики в населеному пункті Бірки. Світло зникне за такими адресами:

Дружби: 1–4, 8–9, 11–12, 20

Лісова: 1–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Шевченка: 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 30–32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Центральна: 1–13, 15–22, 20, 22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Андрія Зінов’єва: 1–40, 42, 44

Калиновий пров.: 1–3, 5, 7, 11

Миколаївська: 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26А, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Підлісна: 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Лесі Українки: 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129.

