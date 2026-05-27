Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликає активне обговорення серед жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області стало підставою для перегляду вартості вивезення побутових відходів у Костополі після рішення виконкому міськради, повідомляє Politeka.

Причиною оновлення розрахунків називають збільшення витрат у житлово-комунальному секторі. Серед ключових факторів — дорожче дизельне пальне, ремонт спецтехніки, закупівля запчастин і регулярне обслуговування транспорту, задіяного у зборі відходів.

Після ухвалених змін оплата за обробку одного кубометра сміття для населення досягла 338,79 грн. Раніше показник становив 239,67 грн, тож різниця виявилася відчутною для домогосподарств.

Для юридичних осіб та інших категорій споживачів встановлено окремий рівень — 370,03 грн за аналогічний обсяг послуги. Остаточні суми у квитанціях залежать від кількості зареєстрованих мешканців і типу житлового фонду.

У міській раді зазначають, що попереднє коригування проводили ще торік. Відтоді собівартість виконання робіт зросла настільки, що старі розрахунки втратили актуальність.

Фахівці ринку зазначають, що подібні перегляди фіксуються й в інших регіонах країни через інфляційний тиск, зростання логістичних витрат та подорожчання ресурсів для обслуговування інфраструктури.

Економісти очікують, що подальша динаміка тарифів залежатиме від вартості енергоносіїв і бюджетних можливостей громад у 2026 році.

Джерело: 24 Рівне

