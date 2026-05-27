Мешканцям радять ознайомитися з графіками відключення світла у Вінницькій області на 28 травня.

Графіки відключення світла охоплять населені пункти у Вінницькій області через планові роботи, що вводять на 28 травня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 28 травня вводять через проведення профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики пояснюють, що такі заходи необхідні для технічного обслуговування обладнання, перевірки стану мереж та оновлення окремих елементів системи електропостачання.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що з 09:00–16:00 години вимикатимуть електрику в селі Грушка. Знеструмлять лише окремі вулиці:

40-річчя Жовтня — 500, 520

Базарна — 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24

Вишнева — 1, 5, 6, 10

Затишна — 5, 11, 13

Кірова — 500

Леніна — 500

Лісова — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 35, 39, 41

Миру — 1, 21, 56, 57, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 91, 98, 104, 105

Польова — 1, 2, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 48

Сонячна — 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 47, 59, 61, 63, 65, 73, 79, 702, 704, 706

Шевченка — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 501

Щастя — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31

З 09:00–16:00 години додаткові графіки відключення світла охоплять частину село Петрівка. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Гоголя — 1, 1А, 1В, 2, 3, 3А, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 601

Дачна — 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 600

Квітнева — 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26

Польова — 1, 3, 9, 16, 603, 604

Степова — 1, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 602

З 09:00 до 16:00 години відключатимуть електроенергію. Такі обмеження будуть діяти у населеному пункті Садки. Знеструмлять вулиці:

Б. Хмельницького — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14

Вишнева — 536

Ворошилова — 531

Гагаріна — 608

З. Космодем'янської — 559, 620, 622

Коцюбинського — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 79

Леніна — 522, 523, 524, 600

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 30, 32, 561

Нагірна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 567, 626, 629, 633

Партизанська — 12

Піонерська — 636, 639

Польова — 1, 3, 5, 7, 602, 603, 605

Радянська — 566

Садова — 501, 505, 509

Сонячна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44.

