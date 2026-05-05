Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують як у самому місті, так і в передмісті, з різними умовами проживання та форматами допомоги, повідомляє Politeka.

Частина варіантів передбачає взаємну підтримку з боку мешканців.

У Харкові на Салтівському шосе доступна кімната у двокімнатній квартирі для жінки. Власники просять допомагати літній жінці, яка проживає окремо в іншій кімнаті та не потребує постійного догляду. Усі деталі пропонують уточнювати особисто.

Ще одна пропозиція в тому ж районі — ліжко-місце у квартирі разом із господаркою. Від майбутньої мешканки очікують незначну допомогу по дому. Поруч розташовані магазини та зупинки транспорту, що спрощує пересування містом.

У селищі Бабаї Харківського району пропонують будинок із двома придатними для проживання кімнатами. У помешканні є газ і вода, однак відсутні ванна та внутрішній санвузол. На території — господарські споруди та земельна ділянка. Локація розташована приблизно за 12 кілометрів від обласного центру.

Експерти зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Харкові часто базується на ініціативі місцевих жителів, які надають притулок у складний період. Така підтримка дозволяє людям швидше знайти тимчасове місце для проживання та адаптуватися до нових умов.

Перед заселенням фахівці радять уточнювати всі побутові нюанси, домовленості та обов’язки сторін, щоб уникнути можливих непорозумінь.

Водночас у профільних службах рекомендують регулярно перевіряти актуальність пропозицій, адже умови проживання та наявність вільних місць можуть змінюватися.

